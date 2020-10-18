رئبس المجلس العالمي للمياه: تجربة الحكومة المصرية في قضية الترشيد ناجحة

كتب - أحمد مسعد:

قال لوي فاشون، رئيس المجلس العالمي للمياه، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه، إن الحكومة المصرية لديها تجربة ناجحة ومهمة بقضايا المياه والترشيد في استخدامها، مشيرا إلي أن أسبوع القاهرة للمياه هو الحدث الأهم في القارة السمراء خصوصاً وعنوان الفعاليات "الأمن المائي للسلام والتنمية في الأراضي القاحلة" والقارة السمراء الذي بها الكثر من هذه الأراضي.

وأضاف فاشون، اليوم الأحد، أن مصر بلد المياه وتاريخها يعتمد على نهر النيل، لافتا إلي أن نهر النيل دائماً كان أهم سبل التنمية والسلام.

وأوضح رئيس مجلس المياه العالمي، أن قضايا المياه تهم ما يقرب من 2مليار شخص في أفريقيا، مؤكدا أن العالم يوجه تحدي نقص المياه عاما بعد عام.

وتابع: أنه علي الرغم من سعي الإنسان إلى تخزين المياه خلف السدود والحفر عبر أعماق كبيرة بفضل التكنولوجيا، إلا أن تحديات زيادة الإسكان حالت دون تحقيق النتائج توافر المياه بشكل دائم.



وأشار رئيس المجلس العالمي للمياه، إلي ضرورة التوجه إلى تحلية المياه وإعادة استخدامها والعمل قريبا علي إعادة استخدام مياه المخلفات.