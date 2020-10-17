"الشعب الجمهوري" يبحث دعم مرشحيه ببني سويف على المقاعد الفردية

قال أحمد الألفي، أمين التنظيم بحزب الشعب الجمهوري، إن حزب الشعب الجمهوري كيان كبير، يعمل وَفق لوائح داخلية وقواعد عمل تنظيمية لا مجال لكسرها ومَن تسول له نفسه ذلك يتم فورًا اتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية تجاهه.

جاء ذلك خلال لقاء تنظيمي عقده الألفي لأمانة الحزب في محافظة بني سويف، حضره الدكتور جاب الله سيد أحمد، القائم بأعمال أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور طارق الوكيل، أمين التنظيم بالمحافظة، وكل من شريف هلال وعبد الحميد عاطف، عضوَي الأمانة المركزية للتنظيم بالحزب، وعدد من أعضاء أمانة المحافظة.

وتناول اللقاء خطة دعم محمد سيد محمد جنيدي، مرشح الحزب على المقاعد الفردية في الدائرة الثانية بمحافظة بني سويف، ومقرها مركز ناصر، بالإضافة إلى أحمد علي عباس أبو زيد، مرشح الحزب على المقاعد الفردية في الدائرة الرابعة، ومقرها مركز ببا، وكذلك عبير الحلواني، ممثلة الحزب والمحافظة في القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأشار الألفي إلى أن الحزب له وجود كبير في محافظة بني سويف؛ سواء عن طريق قواعده الشعبية أو الأمانة الجيدة الجاري استكمال تشكيلها، أو حتى عن طريق التمثيل النيابي؛ فنائب رئيس الحزب وممثله في مجلس الشيوخ ينتمي إلى محافظة بني سويف.

وتابع أمين تنظيم الحزب بأن الحزب وقياداته وشبابه لا يعملون إلا لصالح الوطن ورفعة الحزب وتقدمه دائمًا، ولا مجال أبدًا لتقديم المصالح الشخصية على المصلحة العامة، موضحًا أن محاولة بعض الشخصيات تشويه الحزب بأي الطرق الملتوية سيتم حيالها اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تحفظ للحزب حقه الأدبي والقانوني تجاه هؤلاء المغرضين.

وتناول الألفي، في كلمته، مزيدًا من التفاصيل المتعلقة بخطة دعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية، وضرورة التكاتف من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مشددًا على التزام الحزب تجاه الائتلاف الوطني والقائمة الوطنية من أجل مصر.