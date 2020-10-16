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الري: إزالة 263 حالة تعد على منافع النيل في أسبوع

10:45 م الجمعة 16 أكتوبر 2020
الري: إزالة 263 حالة تعد على منافع النيل في أسبوع

إزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، تقريراً بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية في الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (281.832) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015.

وقالت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، إنه تم إزالة (263) حالة تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري، حيث نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ (60) إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (91) إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (112) إزالة على منافع الصرف.

وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن القطاع نفذ (60) حالة إزالة خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر، ليكون إجمالي الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن (56410) إزالة.

وفي سياق متصل أشار المهندس عاشور راغب عبدالكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إلى أن الهيئة نفذت خلال اﻷسبوع الثاني من شهر أكتوبر 112 إزالة في نطاق الوجهين البحري والقبلي، موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد 4 محافظات.

نهر النيل إزالة تعديات وزارة الري محمد عبدالعاطي

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