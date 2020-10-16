نصف مليون للوحدة.. الإسكان تعلن تفاصيل حجز شقق متوسطي الدخل في 10 مدن

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، أسعار ومواعيد التقديم للطرح الجديد من شقق الإسكان المتوسط، والتي تتضمن 25 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تصل إلى 100 و110 و120 مترًا.

ويتم التقديم وشراء كراسة الشروط، اعتبارًا من يوم الأحد 1 نوفمبر حتى 8 نوفمبر لمتحدى الإعاقة فقط، وبداية من يوم 9 نوفمبر حتى 7 ديسمبر، يتم شراء كراسة الشروط والتقديم لكافة المواطنين.

وتتواجد الشقق في مدن 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر، حدائق العاصمة بمدينة بدر، 15 مايو، العلمين الجديدة، العاشر من رمضان، رشيد الجديدة - المنيا الجديدة - ناصر- أسوان الجديدة.

ويصل مقدم الحجز للشقة الـ100 متر إلى 48 ألف جنيه، بسعر يصل إلى 471 ألف جنيه، بينما الوحدة الـ110 مترًا فيصل مقدم حجزها إلى 51 ألفًا وسعرها 503 آلاف، أما الوحدة الـ120 مترًا، فيصل مقدم حجزها لـ 55 ألفًا وسعرها 546 ألفًا.

وأكد الصندوق، عبر موقعه الرسمي، أن الأسعار المعلنة يمكن زيادتها بواقع 10% كحد أقصى.

وأشار صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن الحد الأقصى لدخل المتقدم يصل لـ7 آلاف جنيه للأعزب، و9 آلاف للمتزوج، ويشمل مرتب الزوجة إذا كانت تعمل.​