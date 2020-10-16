وفاة أرملة الفريق محمد العصار عضو المجلس العسكري السابق

مصراوي

توفيت مساء الخميس، الدكتورة صفاء العصار، أرملة الفريق الراحل محمد سعيد العصار، بعد ثلاث أشهر من وفاته.

وتقام صلاة الجنازة غدا عقب صلاة الجمعة، من مسجد المشير طنطاوي، على أن تجرى مراسم الدفن، وتدفن في مقابر القوات المسلحة.

وكان الفريق العصار، وزير الإنتاج الحربي السابق، توفي في السابع من يوليو 2020، وقد أقيمت له جنازة عسكرية، من مسجد المشير طنطاوي، تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من مسجد المشير طنطاوي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وسامح شكري، وزير الخارجية.