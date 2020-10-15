هيثم الحاج علي رئيسا لهيئة الكتاب لمدة عام جديد

مصراوي

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم الخميس، قرارا بتجديد ندب الدكتور هيثم الحاج على، رئيسا للهيئة العامة المصرية للكتاب، لمدة عام جديد حتى أكتوبر 2021.

جدير بالذكر أن الحاج علي، تولى منصب رئيس الهيئة العامة للكتاب منذ عام 2014.

هيثم الحاج على، باحث وأستاذ مساعد فى النقد الأدبى الحديث بجامعة حلوان، وقد تولى منصب نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، خلفا للدكتور أحمد مجاهد.