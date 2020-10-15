وزير التنمية المحلية يتفقد معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتفقد الوزير جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج في المعرض، والذي يضم أكثر من 12 عارضة لمنتجات التلي بجزيرة شندويل وهي تطريز النسيج اليدوي بخيوط من الذهب والفضة ويمثلون أكثر من 1200 سيدة حرفية بجزيرة شندويل بسوهاج، بالإضافة إلى خمسة عارضين لمنتجات الأثاث بطهطا بمحافظة سوهاج يمثلون أكثر من 1500 ورشة لصناعة الأثاث، و7 عارضين لمنتج الفركا (الشيلان اليدوي) بنقادة بمحافظة قنا ويمثلون أكثر من 500 حرفي للفركا بقنا.

شارك في الجولة الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج، وعدد من قيادات البرنامج والوزارة، وممثلين للوحدات التنفيذية للبرنامج في قنا وسوهاج.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية التكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج وتكليف صندوق تحيا مصر بتخصيص 50 مليون جنيه إضافية لترويج وتسويق المنتجات الحرفية بالمحافظتين.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أن الوزارة تقدم كل الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات وتساند أصحابها عبر تسهيل حصولهم على قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك للتوسع في تلك الصناعات والمشروعات وتطويرها وتوفير فرص عمل مستقرة وناجحة وتنمية الاقتصاد الوطني.

وخلال الجولة أعرب اللواء محمود شعراوي، عن سعادته بزيارة معرض "تراثنا" والذي يعبر عن ميراثنا الحضاري وأصالة الشخصية المصرية وتفردها بين جميع شخصيات بلدان العالم.

وطالب اللواء شعراوي، العارضين والعارضات في جناح البرنامج بإتاحة منتجاتها بأسعار مخفضة لتشجيع المواطنين على الشراء وزيادة إنتاجهم والتوسع في التكتلات الاقتصادية الموجودة وخلق فرص عمل جديدة.

وقال الوزير إن دعم تلك التكتلات الاقتصادية ستوفر فرص عمل للشباب وتؤثر على تحسين مستوى الدخل والمستوى المعيشي للمواطنين المشتغلين بتلك المشروعات، حيث شمل البرنامج تنمية وتطوير عشر تكتلات (خمسة بكل محافظة) بقنا وسوهاج في سبيل دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية من خلال إعداد خطة استراتيجية لكل تكتل.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن البرنامج بدأ في تنفيذ الخطط التنفيذية لتكتلات المرحلة الأولى بقنا وسوهاج وهي تكتل التلي بجزيرة شندويل وتكتل الأثاث بطهطا وتكتل العسل الأسود بنجع حمادي من خلال توجيه أكثر من 418 مليون جنيه يتم استثمارها العام الجاري في خطة المرحلة الأولى لتطوير التكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج.

وأشاد اللواء محمود شعراوي، بروعة وإبداع المنتجات التي يتم عرضها في جناح برنامج تنمية الصعيد والتي أبهرت كافة المترددين على المعرض.

وقال وزير التنمية المحلية، إن المنتجات التراثية المصرية تفوق في جمال تصميماتها وروعتها المنتجات الموجودة في الأسواق العالمية، وتحتاج إلى الترويج الجيد لها داخلياً وخارجياً وهو ما تقوم به الوزارة حالياً بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية، لزيادة فرص العمل في هذه التكتلات الاقتصادية بسوهاج وقنا.

وقدم اللواء محمود شعراوي، التهنئة لكل العارضين في جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على جودة المنتجات المعروضة، مؤكدًا على أن المعرض هو أول خطوة في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير كل تكتل ستشمل تدريب الحرفيين وتحديث التصميمات بالتنسيق مع كبرى الشركات والمصممين العالميين، وسفر الحرفيين بقنا وسوهاج للتكتلات الناجحة في دول العالم المختلفة لاكتساب أفضل المهارات والخبرات الدولية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه جاري التنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية لتنفيذ خطة التطوير وفقاً لاختصاص كل جهة.

وخلال لقاءاته مع العارضين والعارضات بجناح البرنامج أكدوا على سعادتهم بالفرصة التي حصلوا عليها ووفرتها وزارة التنمية المحلية والبرنامج للتواجد في هذا المعرض الهام ، وأشاروا إلى وجود طلبات كثيرة على المنتجات الخاصة بهم من المواطنين المترددين على المعرض.

يذكر أن "معرض تراثنا" يعد أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية، ويشارك به حوالي 630 عارضاً وعارضة من جميع محافظات الجمهورية، من بينهم 45 جمعية أهلية، بزيادة كبيرة عن العام الماضى والتي كانت تشهد مشاركة 520 عارضا و35 جمعية أهلية.