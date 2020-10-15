الإسكان: تعيين المهندس أشرف السماليجي قائما بأعمال رئيس جهاز امتداد الساحل الشمالي الغربي

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتولى المهندس أشرف أحمد محمد السماليجي، رئيس جهاز حماية أملاك الهيئة، القيام بأعمال رئيس جهاز امتداد الساحل الشمالي الغربي بالإضافة إلى عمله.

ونص قرار وزير الإسكان، على أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار كلٌ فيما يخصه من تاريخ صدوره.​