"الوطنية للإعلام" تستعد لإطلاق قناة جديدة للتعليم الفني

القاهرة - (أ ش أ):

قرر حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إطلاق قناة جديدة للتعليم الفني، وذلك في إطار توجه الدولة واهتمامها بتطوير التعليم الفني.

وكلف زين رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة أسامة البهنسي بالبدء في التجهيز لانطلاق قناة التعليم الفني في أقرب وقت، بحيث تكون على المستوى المطلوب الذي يتناسب مع تلك المرحلة التي يتجه فيها الجميع لدعم ذلك القطاع التعليمي الهام.

وأفاد بيان صدر عن القطاع بأن تردد القناة الجديدة سيكون H 12303 - 5/6 - 27500.