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بالمواعيد.. ننشر جدول المواد الدراسية بالقنوات التعليمية

05:30 ص الخميس 15 أكتوبر 2020
بالمواعيد.. ننشر جدول المواد الدراسية بالقنوات التعليمية

وزارة التربية والتعليم

جدول المواد الدراسية بالقنوات التعليميةكتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول القنوات التعليمية لشرح المواد الدراسية لجميع الصفوف بالمراحل المختلفة.

وتبدأ القنوات في إذاعة المواد عبر التلفزيون يوم 17 أكتوبر الجاري من خلال الترددات التالية:

القناة التعليمية بالترددات: 11746 أو 11747 خاصة بالتعليم الثانوي.

القناة التعليمية للتعليم الفني بتردد 12303.

وجاءت خريطة البرامج التعليمية كالتالي:

وزارة التربية والتعليم جدول المواد الدراسية القنوات التعليمية

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