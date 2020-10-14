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"الأعلى للإعلام" يوافق على إنهاء إجراءات استفادة قنوات النيل المتخصصة من 93 فيلما

09:54 م الأربعاء 14 أكتوبر 2020
"الأعلى للإعلام" يوافق على إنهاء إجراءات استفادة قنوات النيل المتخصصة من 93 فيلما

كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مصراوي:

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جلسته اليوم، على طلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الخاص بإنهاء إجراءات استفادة قنوات النيل المتخصصة من عدد (93) فيلما سينمائيا بعد سداد الرسوم المقررة.

وأعاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر في جلسته، التأكيد على انتهاء مهلة توفيق الأوضاع للصحف والمواقع والقنوات في 24 نوفمبر 2020.

وأشار المجلس إلى أن 17 تخصصاً تسمح للقنوات القائمة بالحصول على ترددات للقنوات التي تقدم نوعية واحدة من المحتوى (المتخصصة) وهي: الرياضة، الدراما، الأفلام، السياحة والآثار، الثقافة والفنون (فن تشكيلي - رسم - نحت - استعراض - وخلافه)، الأطفال، علوم الدين، الأخبار، طبي وصحي وغذائي، تجميل وموضة وأزياء وديكور، سفرة وطهي، موسيقى، مسابقات، تسويق إعلاني (تليشوب)، تعليمي وبحث علمي، وثائقي، اقتصادي.​

كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قنوات النيل

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