أكثر الكلمات إنتشاراً

البحث عن أكثم العام الدراسي الجديد إيقاف مرتضى منصور تنسيق الأزهر سد النهضة التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا الأهلي وبيراميدز

مجلس الوزراء يستعرض خطة عمل مبادرة "اتكلم مصري"

07:31 م الأربعاء 14 أكتوبر 2020
مجلس الوزراء يستعرض خطة عمل مبادرة "اتكلم مصري"

السفيرة نبيلة مكرم

كتب- مصراوي:

استعرضت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال اجتماع الحكومة اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة العمل لمبادرة "اتكلم مصري"، التي تهدف لتعريف المصريين بالخارج باللغة العامية بلهجة مصرية، وربطهم بالهوية المصرية، في إطار جهود الدولة لنشر الوعي وربط المصريين بالخارج من أبناء الجيلين الثاني والثالث بهويتهم ووطنهم من خلال تطبيق يهدف إلى التعريف باللهجة المصرية، مشتملاً على دروس متدرجة المستوى، وتضم عددا من معالم مصر السياحية، بالإضافة إلى العادات والتقاليد المصرية.

وعرضت السفيرة نبيلة مكرم فيديو للترويج عن أهمية المبادرة ورسائل من المصريين بالخارج يعبرون عن ارتباطهم بالوطن وشكرهم لجهود الدولة في ربط أبنائهم بالهوية والثقافة والتقاليد المصرية من خلال المبادرة ومن خلال ملتقيات الجيلين الثاني والثالث التي تنظمها وزارة الهجرة

وأشارت مكرم، إلى حرص الدولة المصرية متمثلًا في وزارة الهجرة على الاهتمام بتعليم أبنائنا بالخارج اللهجة المصرية، لئلا يشعروا بالاغتراب، وللحفاظ على انتمائهم وهويتهم الثقافية ومعرفة عظمة التراث والحضارة المصرية التي تمثل مبعثًا للفخر لكل مصري في أرجاء الدنيا، حيث يتم تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى، بلغة سهلة تلائم كل المستويات.

وأكدت وزيرة الهجرة إطلاق مبادرة "اتكلم مصري" بشكل رسمي، للتوعية بمفهوم الدولة والأمن القومي، وإتاحة الفرصة للشباب لاكتشاف وطنهم الأم مصر والتحديات التي تواجهها، وذلك لأن أبناء الجيلين الثاني والثالث هم سفراؤنا بالخارج ويجب أن يكونوا على بينة من الأمر بعيدًا عن المعلومات المغلوطة المتداولة في الإعلام الخارجي.​

نبيلة مكرم مجلس الوزراء مبادرة اتكلم مصري مصطفى مدبولي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 104156

    عدد المصابين

  • 97524

    عدد المتعافين

  • 6017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 36387480

    عدد المصابين

  • 27408446

    عدد المتعافين

  • 1060427

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الإسكان تطرح شققا جديدة بالحجز الفوري.. تعرف على الأسعار والأماكن وطرق التمويل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا