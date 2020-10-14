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​مسئولو الإسكان يتفقدون شقق سكن مصر وجنة بالقاهرة الجديدة قبل تسليمها

07:27 م الأربعاء 14 أكتوبر 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروعات الإسكان المختلفة (سكن مصر بعدد من المواقع ومشروع جنة) الجاري تنفيذها بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسؤولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومسؤولو الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة.

واستهل طلعت والوفد المرافق له، زيارته بتفقد موقع تنفيذ 57 عمارة سكن مصر بإجمالي 1368 وحدة بالتجمع الثالث، والتي من المقرر أن يتم تسليمها لحاجزيها بدءاً من نوفمبر المقبل.

كما تفقد مساعد نائب رئيس الهيئة، موقع تنفيذ 148 عمارة "سكن مصر" بموقع غرب الجامعات بمنطقة الأندلس بإجمالي 3552 وحدة، والموقف التنفيذي لأعمال المرافق والطرق المرتبطة بمشروعات الإسكان بالتجمع الثالث، حيث يتم تجهيز 85 عمارة منها شاملة المرافق والطرق وتنسيق الموقع العام تمهيداً لتسليم الوحدات لحاجزيها في أقرب وقت.

وشملت الزيارة تفقد سير الأعمال بمشروع إنشاء 365 عمارة بمشروع (JANNA) بإجمالي 8760 وحدة سكنية بنسبة تنفيذ 85% بالتجمع الثالث، حيث تم متابعة تطور الأعمال، والبدء في أعمال طبقة الأسفلت للطرق بموقع المشروع وتنسيق الموقع العام، وذلك تمهيداً لبدء تسليم الوحدات لحاجزيها.

وأكد طلعت، على أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة الدورية للمشروعات القومية والحرص على الانتهاء من المشروعات الجارية بمدينة القاهرة الجديدة في المواعيد المقررة.

جمال طلعت هيئة المجتمعات العمرانية شقق سكن مصر مشروع جنة

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