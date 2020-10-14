أكثر الكلمات إنتشاراً

البحث عن أكثم العام الدراسي الجديد إيقاف مرتضى منصور تنسيق الأزهر سد النهضة التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا الأهلي وبيراميدز

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل المناورة ردع 2020

05:40 م الأربعاء 14 أكتوبر 2020
رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل المناورة ردع 2020

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل المناورة ردع 2020

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى مراحل المناورة "ردع - 2020" التى تنفذها وحدات من المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وتستمر المناورة، وفقا لبيان صحفى للقوات المسلحة، لعدة أيام وذلك فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتضمنت مراحل المشروع تنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة والتحرك والفتح ثم دفع القوة الرئيسية لمهاجمة الحد الأمامى للدفاعات المعادية واستكمال الهجوم لتحقيق المهام المخططة، وذلك باستخدام مقلدات الاشتباك "المايلز"، ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية مكنتها من تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للعناصر المشاركة مقدماً لهم التهنئة بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة التى ستظل شاهدة على عبقرية المقاتل المصرى وإرادته القوية التى لا تعرف المستحيل.

وناقش الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عدد من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم للمهام المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم لمواجهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير المعركة.

حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة.

95edf6ea-fc1f-4040-90f9-e01d75b086ac

محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المناورة ردع - 2020 المنطقة المركزية العسكرية

الخبر التالى:

سكاي نيوز عربية تتربع عربية على عرش أكثر القنوات العربية مشاهدة على السوشيال ميديا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 104156

    عدد المصابين

  • 97524

    عدد المتعافين

  • 6017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 36387480

    عدد المصابين

  • 27408446

    عدد المتعافين

  • 1060427

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الإسكان تطرح شققا جديدة بالحجز الفوري.. تعرف على الأسعار والأماكن وطرق التمويل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا