أكثر الكلمات إنتشاراً

البحث عن أكثم العام الدراسي الجديد إيقاف مرتضى منصور تنسيق الأزهر سد النهضة التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا الأهلي وبيراميدز

كلية الطب بالقوات المسلحة تحصل على شهادات الأيزو العالمية

04:44 م الأربعاء 14 أكتوبر 2020
كلية الطب بالقوات المسلحة تحصل على شهادات الأيزو العالمية

كتب- محمد سامي:

حصلت كلية الطب بالقوات المسلحة على شهادات الأيزو من شركة الاعتماد (ISOQAR)، ومقرها المملكة المتحدة.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها القوات المسلحة، اليوم الأربعاء، بمناسبة حصول الكلية على شهادات الأيزو الثلاث: الأيزو (9001) والأيزو (14001) والأيزو (45001).

بدأ الاحتفال بكلمة مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، استعرض خلالها الدعم الدائم والمستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية، واتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية ، وكذا دور هيئة تسليح القوات المسلحة في مرحلة التأهيل، والذي كان له الأثر الأكبر في حصول الكلية على شهادات الأيزو الثلاث، اعتباراً من نهاية سبتمبر الماضي.

ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي لشركة (ISOQAR)، استمرار التعاون المثمر والبناء في ما بينهم وبين القوات المسلحة، وفقاً لأحدث النظم العلمية والتكنولوجية والبحثية؛ لضمان الوصول بكلية الطب للقوات المسلحة إلى المستوى الذي يليق بها وبتجربتها الرائدة.

وفي نهاية الاحتفال، تم منح شهادات الأيزو لكلية الطب بالقوات المسلحة، وتكريم الضباط المشاركين في تنفيذ مهام وحدة مراقبة وضمان الجودة وتبادل الدروع.

يأتي ذلك تتويجًا لجهود القوات المسلحة لدعم المنظومة التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية، وتشجيع الجهود العلمية والبحثية ومواكبة التطور الطبي المستمر.

القوات المسلحة شهادات الأيزو العالمية شركة الاعتماد ISOQAR كلية الطب بالقوات المسلحة

الخبر التالى:

دائرة مدينة نصر.. 4 نواب و11 سيدة ضمن 54 مرشحًا يتنافسون على 3 مقاعد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 104156

    عدد المصابين

  • 97524

    عدد المتعافين

  • 6017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 36387480

    عدد المصابين

  • 27408446

    عدد المتعافين

  • 1060427

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الإسكان تطرح شققا جديدة بالحجز الفوري.. تعرف على الأسعار والأماكن وطرق التمويل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا