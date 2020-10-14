كلية الطب بالقوات المسلحة تحصل على شهادات الأيزو العالمية

كتب- محمد سامي:

حصلت كلية الطب بالقوات المسلحة على شهادات الأيزو من شركة الاعتماد (ISOQAR)، ومقرها المملكة المتحدة.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها القوات المسلحة، اليوم الأربعاء، بمناسبة حصول الكلية على شهادات الأيزو الثلاث: الأيزو (9001) والأيزو (14001) والأيزو (45001).

بدأ الاحتفال بكلمة مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، استعرض خلالها الدعم الدائم والمستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية، واتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية ، وكذا دور هيئة تسليح القوات المسلحة في مرحلة التأهيل، والذي كان له الأثر الأكبر في حصول الكلية على شهادات الأيزو الثلاث، اعتباراً من نهاية سبتمبر الماضي.

ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي لشركة (ISOQAR)، استمرار التعاون المثمر والبناء في ما بينهم وبين القوات المسلحة، وفقاً لأحدث النظم العلمية والتكنولوجية والبحثية؛ لضمان الوصول بكلية الطب للقوات المسلحة إلى المستوى الذي يليق بها وبتجربتها الرائدة.

وفي نهاية الاحتفال، تم منح شهادات الأيزو لكلية الطب بالقوات المسلحة، وتكريم الضباط المشاركين في تنفيذ مهام وحدة مراقبة وضمان الجودة وتبادل الدروع.

يأتي ذلك تتويجًا لجهود القوات المسلحة لدعم المنظومة التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية، وتشجيع الجهود العلمية والبحثية ومواكبة التطور الطبي المستمر.