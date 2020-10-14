"BBC عربي" تختار صفاء فيصل مديرة لقطاع البرامج
مصراوي
أعلنت إدارة بي بي سي عربي، الثلاثاء، اختيار صفاء فيصل مديرة لقطاع البرامج لتتولى قيادة فريق الصحفيين في هذا القطاع الحيوي.
وقالت الإدارة، في بيان، إن صفاء تحمل معها خبرة تحريرية وإدارية ثرية إلى هذا القطاع الذي تتوزع برامجه بين المركز الرئيسي في لندن ومكاتب بي بي سي في بيروت والقاهرة.
وتولت صفاء فيصل إدارة مكتب القاهرة على مدى ثلاثين شهرًا، وتولت إدارة قطاع البرامج الإذاعية، كما تم اختيارها لإدارة التخطيط قبل ثلاثة أشهر.
وأكدت الإدارة أن الزميلة صفاء السيدة الوحيدة بين طاقم الإدارة العليا في بي بي سي العربية.
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