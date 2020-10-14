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نادية مبروك: استقبلت خبر تعييني في مجلس الشيوخ بفرحة كبيرة

12:20 ص الأربعاء 14 أكتوبر 2020
نادية مبروك: استقبلت خبر تعييني في مجلس الشيوخ بفرحة كبيرة

الدكتورة نادية مبروك

مصراوي

قالت الدكتورة نادية مبروك، عضو اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، رئيس الإذاعة السابق، إنها تلقت خبر تعيينها في مجلس الشيوخ بفرحة كبيرة، مشيرة إلى أنها ستولي الملف الإعلامي اهتماما كبيرا داخل المجلس، بالإضافة إلى التشابك والتداخل في باقي الملفات.

وأضافت نادية مبروك في بيان لها: "استقبلت الخبر بفرحة كبيرة، يكفي ترشيحي من رئيس الجمهورية، هذا شيء يفرحني ويسعدني، ويعطيني دفعة أن نقدم أقصى ما لدينا لخير هذا البلد".

وأوضحت أن اهتماماتها داخل المجلس، سيكون جزء كبير منها خاص بالإعلام "مجال تخصصي الأول لازم أكون معنية به، وستكون هناك ملفات إعلامية وثقافية وفنية، وهي ملفات متشابكة في بعضها، وستكون محط اهتمام كبير من كل المهتمين بالمجال".

وأضافت مبروك: سيكون هناك تواجد في الملفات الأخرى، لكن الملف الإعلامي أصبح مطروحا بقوة و"سيكون لنا تواجد فيه" بحسب تعبيرها، موضحة أن تواجدها مع الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، سيعطي دفعة في هذا الاتجاه.

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