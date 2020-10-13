مجلس الإعلاميين يشكر الرئيس السيسي لاختيار طارق سعدة عضوا بمجلس الشيوخ

مصراوي

هنأ مجلس نقابة الإعلاميين الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين باختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى عضوا بمجلس الشيوخ ضمن الـ 100عضو الذين سيختارهم رئيس الجمهورية.

وأكد محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الإعلاميين أن اختيار الدكتور طارق سعدة لعضوية مجلس الشيوخ أصاب أهله حيث أن مجلس النقابة برئاسة طارق سعدة قدم خدمات كثيرة لإعلاميين وأهمها التعاقد على الكثير من المستشفيات والمعامل التي تخدم الزملاء الإعلاميين، وكذلك عمل مجموعة من البروتوكولات الإعلامية مع جامعات سوهاج والفيوم ومعهد الشروق للإعلام للارتقاء بشباب الإعلاميين من خلال الدورات التدريبية.

ومن جانبه قال خالد فتوح أمين صندوق نقابة الإعلاميين

قدمنا خدمة مميزة للأعضاء الصيف الماضي بتوفير شقق في الساحل الشمالي ومرسي مطروح وشرم الشيخ والغردقة بأسعار مخفضة، بالإضافة لتوفير تأشيرات مجانية رحلة الحج للأعضاء العام قبل الماضي وتخفيضات كبيرة في كبري المستشفيات و المعامل والتحاليل وسنسعي دائما في توفير العديد من الخدمات لزملائنا الإعلاميين.