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20 أكتوبر.. افتتاح المعرض الأول للكتاب بالمنصورة

11:51 م الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
20 أكتوبر.. افتتاح المعرض الأول للكتاب بالمنصورة

الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة

مصراوي

تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، لافتتاح المعرض الأول للكتاب بمحافظة الدقهلية "المنصورة"، وذلك فى الفترة من ٢٠ إلى ٣٠ أكتوبر الجارى بحضور وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار.

يقام المعرض على مساحة ١٠٥٠ متر بحديقة شجر الدر بجوار نادي جزيرة الورد كورنيش النيل، ويشارك فى المعرض قطاعات وزارة الثقافة ومنها المركز القومى للترجمة، ودار الكتب والوثائق القومية، والهيئة العامة لقصور الثقافة صندوق التنمية الثقافية، المجلس الأعلى للثقافة.

وفى سياق متصل تقرر إجراء قرعة غد الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة عصرا بمقر الهيئة لتحديد وتسكين دور النشر المشاركة فى المعرض فى أجواء من الشفافية والحيادية التامة، مع الحرص على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

الهيئة المصرية العامة للكتاب المنصورة هيثم الحاج على

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