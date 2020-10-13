دورة تدريبية علي "مكافحة الحرائق" للعاملين بمطار القاهرة

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كتب - محمد عبيد:

نظمت الإدارة العامة للتدريب بالتعاون مع إدارتي الحماية المدنية والتدريب بشركة ميناء القاهرة الجوي بتنظيم دورة تدريبية بعنوان اعمال الإطفاء ومكافحة الحرائق، وتستمر الدورة التدريبية لمدة شهر كامل خلال أكتوبر الجاري لمدة يومين أسبوعياً، تحت رعاية المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بحسب بيان صحفي الثلاثاء.

قالت مصادر بالمطار: تستهدف الدورة تدريب ٢٥٪ من العاملين بالشركة، ويشمل في اليوم الأول الجانب النظري الذي يضم اسباب حدوث الحرائق، وكيفية التصرف في حالات الطوارئ، وخطط الإخلاء، ومصادر الخطورة في أماكن العمل واجراءات السلامة في حالة حدوث حريق، ويتم التدريب النظري في مركز التدريب التابع لشركة ميناء القاهرة الجوي.

ةةفق بيان: يتم التطبيق العملي في اليوم الثاني بوحدة الدفاع المدني بمطار القاهرة، وتهدف الدورة التدريبية لرفع كفاءة العاملين واستعدادهم لمواجهة أي طارئ بمقر الشركة وكيفية حماية أنفسهم والآخرين في حالات الحرائق.​