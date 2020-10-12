​حق انتفاع بـ330 ألف جنيه.. شروط وتفاصيل حجز 13 جبانة في القاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة عن فتح باب التقديم لعدد 13 مدفنا خلال الفترة من 18 /10 / 2020 وحتى 29 / 10/ 2020، وذلك بمساحة 30 مترا للمدفن بجبانة سيدي عبدالله بطريق الأوتوستراد، أمام المجزر الآلي بجوار مسجد ابن عطاء الله السكندري.

ويكون التخصيص للمدفن بأسبقية الحجز بمقابل 330 ألف جنيه للمدفن الواحد كحق انتفاع، ويسدد المبلغ كاملا فور استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة وإتمام عملية البحث.

ويتم تقديم الطلبات بالمركز التكنولوجي لمحافظة القاهرة (خدمة المواطنين) ومرفق به المستندات المطلوبة على أن يتم تقديم الأصول عند استحقاق التخصيص.

شروط التقديم والمستندات:

- أن يكون المتقدم من سكان محافظة القاهرة.

- تقديم طلب المدفن بالمركز التكنولوجي لمحافظة القاهرة (خدمة المواطنين) مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة.

- لا يكون قد سبق للزوج أو الزوجة الحصول على مدفن من محافظة القاهرة.

- أن يكون المتقدم (متزوج أو أرمل أو مطلق).

- أولوية التخصيص طبقا لأسبقية التقديم لمن تتوفر فيه الشروط.

- دفع الرسوم المستحقة عند تقديم الطلب مبلغ 1000 جنيه لا يسترد ولا يتم بحث أي طلب إلا بعد دفع قيمة الطلب ويتم البحث عقب استيفاء المستندات المطلوبة.

- البيانات المدرجة تكون على مسؤولية مقدم الطلب.

- في حالة ثبوت حصول المتقدم على جبانة سابقا من محافظة القاهرة يتم سحب الترخيص دون تحمل المحافظة أي مسؤولية مالية أو قانونية ولا يحق له استرداد أية مبالغ قام بدفعها للمحافظة.

- رسوم تقديم الطلب لا تسترد في حالة استحقاق المدفن أو عدم الاستحقاق.