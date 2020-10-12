ننتظر تحركًا عاجلًا.. رئيس "مصر التعليمية" يكشف آخر استعدادات القنوات قبل بدء الدراسة

كشف عبد القادر أحمد، رئيس قناة "مصر التعليمية"، عن آخر استعدادات القناة لبدء العام الدراسي الجديد، وبث المناهج عبر القنوات التعليمية، حسب ما أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

وقال عبد القادر، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، إن هناك سلسلة اجتماعات متتالية عقدها مع الوزير ونوابه خلال الأيام الماضية؛ لوضع خريطة القنوات التعليمية لبث المناهج المختلفة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

وأضاف رئيس قناة "مصر التعليمية": ننتظر حتى الآن نتائج تلك الاجتماعات؛ فهناك وعد بإضافة قنوات تعليمية جديدة، خصوصًا أننا لدينا حاليًّا قناة واحدة فقط، فقد كنا نعمل خلال العام الدراسي الماضي بقناتَين؛ لكن "النايل سات" أوقف قناة منهما.

وتابع عبد القادر: الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، وعد ببذل جهد كبير لإنشاء قناة تختص بالتعليم الفني فقط، ونحن في انتظار خروج شارة البث الخاصة بها إلى النور.

واستطرد رئيس قناة "مصر التعليمية": أكدت على نواب وزير التعليم سرعة التحرك لوضع خريطة العام الدراسي الجديد؛ خصوصًا أن الوقت لم يعد كافيًا؛ إذ يتبقى ٥ أيام على انطلاق العام الدراسي الجديد، ولا بد أن ننتهي من الخريطة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار عبد القادر إلى أن الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التعليم لشؤون التكنولوجيا والتعلم الرقمي، نوه بأن قناة التعليم الأساسي ستعود مجددًا، وننتظر تحركًا عاجلًا في هذا الشأن.

وكشف رئيس قناة "مصر التعليمية" عن أن القنوات التعليمية بالتليفزيون انتهت من كل الجرافيك وتجديد الديكور والأرضيات، وجهزنا كل الإمكانات لحين خروج الشارة ووضع الخريطة البرامجية.