برلماني: وقوف المصريين خلف القيادة السياسية السبيل لتحقيق كل أحلامنا

​​قال جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه مقاليد الحكم وهو صادق مع الشعب، مشيرًا إلى أن بعض القرارات لم تنَل رضا البعض؛ إلا أنها في المصلحة العامة للشعب.

وأشار طلعت إلى أن ما ذكره الرئيس خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، يؤكد حرصه على المصارحة والمكاشفة مع شعبه، موضحًا أن إصرار السيسي على طرح كل القضايا أمام المواطنين رسالة طمأنة بأننا نسير في الطريق الصحيح.

ولفت البرلماني إلى أن ما شهدته مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من نهضة غير مسبوقة في كل القطاعات يأتي بفضل توجيهات الدولة وحرصها الدائم على تحقيق تنمية حقيقية.

وتابع طلعت: مصر تسابق الزمن من أجل اللحاق بالدول العظمى؛ خصوصًا بعد ما شهدته من تراجع في السنوات الماضية، بسبب سياسات خاطئة في جميع الملفات، مشيرًا إلى أن وقوف المصريين خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة هو السبيل لتحقيق كل أحلامنا في المستقبل.

​