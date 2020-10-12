​​وزير الخارجية الأسبق: حرب أكتوبر ملحمة تاريخية.. والدبلوماسية الرئاسية مكنت مصر من تحقيق المفاجأة

كتب- محمد عبد الناصر:

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن حرب أكتوبر كانت ملحمة تاريخية، وتعد أبرز أحداث القرن الماضي، لافتًا إلى أن مصر بدأت طريق الحشد الدولي من أجل اتخاذ إجراءات دولية ضد العدوان بعد حرب 1967.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، اليوم الأحد، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة وقيادات القوات المسلحة.

وأضاف العرابي أن سياسة مصر واجهت سياسة القهر للعدو في فترة الحرب، وكانت هناك صعوبة في تحديات الخارجية المصرية، وتأثير التوافق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وضرورة الوجود مع الجهود المحدودة في تحقيق السلام، لافتًا إلى أن الدبلوماسية الرئاسية لعبت دورًا مهمًّا، في تمكن مصر من تحقيق عنصر المفاجأة في حرب أكتوبر.

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