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قبل بدء الدراسة.. توجيهات حكومية جديدة لسناتر الدروس الخصوصية

12:56 م الأحد 11 أكتوبر 2020
قبل بدء الدراسة.. توجيهات حكومية جديدة لسناتر الدروس الخصوصية

اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظات بإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) الموجودة في نطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي أنشطة تعليمية خارج المدارس.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد والتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات للتجهيز والاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد.

كما وجه شعراوي، بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم للانتهاء من أعمال الصيانة للمدارس والمنشآت التعليمية والفصول قبل بدء العام الدراسي.

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظات بسرعة إنهاء أعمال التشطيب والاستلام للمدارس التي ستدخل الخدمة بداية من العام الدراسي الحالي والتأكيد على توافر جميع التجهيزات التعليمية.

وشدد شعراوي، على ضرورة التنبيه على رؤساء مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية باستمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس وإزالة كافة الإشغالات.

ووجه الوزير، بضرورة استمرار المحافظات في إقامة معارض الزي المدرسي والأدوات المدرسية للبيع بأسعار مخفضة لتوفير احتياجات الطلاب والتخفيف على الأسر وتوفير كافة طلباتهم بأسعار مخفضة.

محمود شعراوي سناتر الدروس الخصوصية اغلاق سناتر الدروس الخصوصية

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