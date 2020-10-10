المخابرات العامة تنعي سامية زين العابدين عضو "الوطنية للصحافة"

نعت المخابرات العامة المصرية، الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وزوجة الشهيد الراحل اللواء عادل رجائي، التي وافتها المنية اليوم الجمعة.

وجاء نص النعي: "المخابرات العامة المصرية تنعي بمزيد من الحزن والأسى الأستاذة سامية زين العابدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة وأحد أبرز الصحفيين العسكريين وزوجة الشهيد العميد عادل رجائي رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء".

​يذكر أن سامية زين العابدين، هي أرملة الشهيد عادل رجائي، تزوجت منه يناير 1998، ولم تنجب منه أي أطفال حتى اغتياله، يوم 22 أكتوبر 2016.

وتخرجت الراحلة من كلية السياسة والاقتصاد عام 1986، وعقب تخرجها في العام التالي، عملت في مجال الصحافة، كما عملت في تغطية الشؤون العسكرية، وتدرجت في عملها حتى تولت منصب نائب رئيس تحرير صحيفة المساء.​