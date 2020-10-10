​​اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية "طارق الليل" بمركز إبداع الإسكندرية

ينظم مركز (الحرية للإبداع)، التابع لصندوق التنمية الثقافية، اليوم السبت، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية (طارق الليل) للكاتب دكتور عمرو أمين، بمقر المركز وسط الإسكندرية.

تتناول الندوة بالعرض والتحليل المجموعة القصصية الصادرة ضمن سلسلة حكايات مربع الخوف، بمشاركة دكتور هاني المرعشلي رئيس قسم الفلسفة الإسلامية بجامعة طنطا، والناقد دكتور أسامة أبو طالب، والكاتب دكتور خالد البوهي.

تجدر الإشارة إلى أن مركز (الحرية للإبداع) هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ بالإسكندرية يهدف إلى خدمة المجتمع السكندري وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ويعد ملتقى للأدباء والمثقفين.