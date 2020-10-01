الزراعة: فحص أكثر من 171 ألف حيوان ضمن حملة الترصد النشط للأمراض الوبائية



كتب- أحمد مسعد:



زارت الهيئة العامة للخدمات البيطرية 46042 منزلا بكافة محافظات الجمهورية، وتم فحص 171 ألفا و400 حيوان، استكمالا لخطة الترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية، والتي تستهدف القيام بزيارات إلى 5 آلاف قرية بكافة محافظات الجمهورية لرصد أمراض الحمى القلاعية، والجلد العقدي، وطاعون المجترات الصغيرة، وحمى الثلاثة أيام، وجدري الأغنام، وحمى الوادي المتصدع بكافة محافظات الجمهورية.



يأتي ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالرصد والاكتشاف المبكر لأي بؤر إصابة بالأمراض الوبائية والمعدية والاستجابة السريعة من خلال إجراءات التحكم والسيطرة لاحتواء البؤر والحد من انتشارها.



وأكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أهمية الاستجابة السريعة لاحتواء أي بؤرة مرضية والتأكيد على تحصين وترقيم كافة الحيوانات التي لم تحصن أثناء ذروة وباء كورونا.



من جانبه، قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن إجمالي القرى التي تم تنفيذ خطة الترصد النشط بها بلغت 2431 قرية، وذلك ابتداء من التاسع من أغسطس الماضي حتى الآن.



وأضاف أنه تم فحص 171400 حيوان في 46042 منزلا، وفي حال رصد أي بؤرة مرضية يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض من تلك البؤر بالتحصين حول أماكن البؤر المرضية في نطاق 10 كم، ورش الحظائر ضد الحشرات الناقلة للمرض، وعلاج الحيوانات المصابة، والتنبيه على أصحاب الحيوانات المصابة بعدم نقلها أو التصرف فيها بالبيع أو اختلاطها بأي حيوانات أخرى سليمة.



وأوضح أنه تم تحصين 1071592 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، و1042897 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع، بالإضافة إلى تحصين 749776 رأس أبقار ضد الجلد العقدي بمختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة من أول أغسطس الماضي حتى الآن، مع استمرار العمل بالحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع التي بدأت بتاريخ في 19 سبتمبر الماضي.



وأشار إلى أنه تم ترقيم وتسجيل 183948 حيوانا ابتداء من 23 يوليو الماضي وحتى الآن، بالتزامن مع تحصين الحيوانات بمختلف اللقاحات، حيث تقوم فرق التحصين بترقيم وتسجيل الحيوانات غير المسجلة عند تقديمها للتحصين.