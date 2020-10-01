حدث ليلا| إعلان وفيات وإصابات كورونا.. ورسالة شديدة اللهجة من وزير السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث على النحو التالي:

الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 400 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 96494 حالة حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ممنوع الوصول للكعبة وماء زمزم في عبوات.. 5 إجراءات جديدة لسلامة المعتمرين

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن اتخاذ عدة إجراءات احترازية لسلامة المعتمرين، خلال أداء شعيرة العمرة، بالتزامن مع فتح الموسم الجديد وعودة العمرة تدريجيًا بدءًا من يوم الأحد المقبل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وكيل المجلس يجيب.. هل يناقش البرلمان مد الطوارئ في جلسة الغد؟

قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للبرلمان، للانعقاد بداية أكتوبر، تتم طبقا للدستور والقانون بأن ينعقد مجلس النواب في الخميس الأول من أكتوبر من كل عام، وحتى لا يكون هناك فراغ دستوري وتشريعي فإن مجلس النواب يؤدي دوره الوطني حتى آخر يوم في مدته القانونية المحددة وهي التاسع من يناير 2021.

للتفاصيل.. اضغط هنا

توسعة الشارع من مساحة المباني.. شروط بناء جديدة بـ14 قرية بالجيزة

انتهت محافظة الجيزة من اعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة للمخطط الاستراتيجي العام للقرى التابعة لمراكز كرداسة والصف وأطفيح والواحات البحرية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بعد قرارات مساندة قطاع السياحة.. العناني: "اللي هيمشي عامل معرفوش.. والحكومة هتاخد حقها"

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة لمساندة ودعم قطاع السياحة غير مسبوقة في تاريخ مصر.

للتفاصيل.. اضغط هنا

اقتران كواكب وشهب تنين.. تفاصيل 15 ظاهرة فلكية يشهدها العالم خلال أكتوبر

كشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تفاصيل 15 ظاهرة فلكية يشهدها العالم خلال شهر أكتوبر.

للتفاصيل.. اضغط هنا

علماء دين: الوطنية الحقيقية هي العطاء والانتماء ومصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان

أكد علماء دين، أن الوطنية الحقيقية هي عطاء وانتماء وليست مجرد ادعاء، وأن الدين والدولة لا يمكن أبدًا أن يكونا ضدين أو متناقضين، وأن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، والدين لا بد له من دولة تؤيده وتحميه.

للتفاصيل.. اضغط هنا