بتكلفة 13 مليون جنيه.. افتتاح أعمال تطوير الطوارئ بمستشفى أحمد ماهر التعليمي

كتب - أحمد جمعة:

افتتح الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الخميس، أعمال التطوير بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى أحمد ماهر التعليمي.

وقال "صلاح" في بيان اليوم: إن أعمال التطوير تأتي في ظل حرص الدولة على التطوير المستمر للمؤسسات الطبية لتواكب أحدث النظم والتجهيزات للإرتقاء بالمنظومة الطبية داخل الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية .

وأضاف أن أعمال التطوير استغرقت 7 أشهر وشملت وحدة الموجات الصوتية والمقطعية ووحدة الحالات الحرجة ووحدة الطوارئ وعدد 3 غرف عمليات للحوادث مجهزة بأحدث اجهزة التدخل الجراحى، كما شملت تطوير وحدة أشعة الطوارئ وإستراحة الأطباء وتطوير وتجهيز 2 معمل للطوارئ، كما تم تطوير ثلاث غرف كشف لقسم العظام وثلاث غرف كشف لقسم جراحة وغرفة كشف لقسم النساء والولادة وغرفة تجبيس بقسم العظام وغرفة التسجيل الطبي بالاستقبال.

وأوضح الدكتور محمد فوزي، نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، أن تكلفة أعمال التطوير بلغت 13 مليون جنيه، وتم افتتاح المرحلة الأولى في سبتمبر 2018 وتم افتتاح المرحلة الثانية اليوم لتصبح الطاقة الاستيعابية للاستقبال بالمستشفى 42 سريرا ليخدم اكثر من 1200 مريض يوميا.

وأوضح الدكتور أحمد عبد العزيز، مدير عام المستشفى، بأنه يتم حاليا تطوير الدور الثالث بتكلفة 9 مليون جنيه ويشمل عيادات خارجية وقسم العظام واكبر قسم لجراحة المناظير بجمهورية مصر العربية ، كما يجري إنشاء منظومة إطفاء متكاملة عبارة عن نظام إطفاء بالمياه والغاز ومنظومة إنذار حريق ، كما يجري تجهيز منظومة إطفاء بمستشفى الجمهورية ومحطة كهرباء جديدة وذلك بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه لأعمال التطوير بمستشفى أحمد ماهر ومستشفى الجمهورية.