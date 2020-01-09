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​السيسي يوافق على تعديل اتفاقية تحسين الصحة بين مصر وأمريكا

10:56 ص الخميس 09 يناير 2020
​السيسي يوافق على تعديل اتفاقية تحسين الصحة بين مصر وأمريكا

الرئيس ​السيسي

القاهرة- أ ش أ:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019.

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