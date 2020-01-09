عزل 9 ركاب بمطار القاهرة بسبب شهادات الحمى الصفراء

كتب- محمد عبيد:

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، الخميس، 9 ركاب فور وصولهم من إثيوبيا؛ لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.

وذكرت مصادر بالمطار، أنه أثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 6 ركاب مصريين وأمريكيين وإثيوبية من أعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوي.

وأمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب بمستشفي حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، وجرى نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار لمستشفى الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار.