حدث في 8 ساعات| جولة رابعة لمفاوضات سد النهضة.. وقرارات حكومية جديدة

كتب-أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، عددًا من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كان أبرزها عقد الاجتماع الرابع لمفاوضات سد النهضة بالعاصمة الإثيوبية أديس بابا، فضلًا عن اجتماع مجلس الوزراء والموافقة على عدد من القرارات ومشروعات القوانين منها تعديل قانون الكيانات الإرهابية، واختصاصات وزير الدولة للإعلام.

ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي أبرز الأحداث التي شهدتها مصر خلال الـ8 ساعات الماضية: