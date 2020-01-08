حدث في 8 ساعات| جولة رابعة لمفاوضات سد النهضة.. وقرارات حكومية جديدة
كتب-أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، عددًا من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كان أبرزها عقد الاجتماع الرابع لمفاوضات سد النهضة بالعاصمة الإثيوبية أديس بابا، فضلًا عن اجتماع مجلس الوزراء والموافقة على عدد من القرارات ومشروعات القوانين منها تعديل قانون الكيانات الإرهابية، واختصاصات وزير الدولة للإعلام.
ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي أبرز الأحداث التي شهدتها مصر خلال الـ8 ساعات الماضية:
الأخبار المتعلقة
-
مجلس الوزراء: جامعة القاهرة الأعلى إنجازًا في حسم الشكاوى
-
مصادرة بترول الإرهابيين.. ما هي التعديلات الجديدة على قانون الكيانات
-
تخفيف الجفاف.. وزير الري يعلن 4 مكونات أساسية لاتفاق مل وتشغيل سد
-
وزير الري خلال اجتماع سد النهضة: أشعر أننا اتفقنا على المكونات الأساسية
-
مكونات أساسية للاتفاق.. ننشر كلمة مصر في الاجتماع الأخير لمفاوضات
-
قرار حكومي بشأن تعويض المتضررين من بناء خزان أسوان والسد العالي
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
340
-
169
-
135
-
111
-
106
-
87
-
66
-
66
-
55
-
52
-
48
-
46
-
39
-
37