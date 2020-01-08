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حدث في 8 ساعات| جولة رابعة لمفاوضات سد النهضة.. وقرارات حكومية جديدة

06:31 م الأربعاء 08 يناير 2020
حدث في 8 ساعات| جولة رابعة لمفاوضات سد النهضة.. وقرارات حكومية جديدة

مفاوضات سد النهضة

كتب-أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، عددًا من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كان أبرزها عقد الاجتماع الرابع لمفاوضات سد النهضة بالعاصمة الإثيوبية أديس بابا، فضلًا عن اجتماع مجلس الوزراء والموافقة على عدد من القرارات ومشروعات القوانين منها تعديل قانون الكيانات الإرهابية، واختصاصات وزير الدولة للإعلام.

ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي أبرز الأحداث التي شهدتها مصر خلال الـ8 ساعات الماضية:

سد النهضة مجلس الوزراء امتحانات الأزهر متحف الغردقة وزير السياحة مصطفى مدبولي الكيانات الإرهابية

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