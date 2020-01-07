نائب وزير الإسكان ورئيسا القابضة والهيئة القومية للمياه يتفقدان مشروعات الصرف الصحي بالغردقة

الغردقة- أ ش أ:

تفقد نائب وزير الإسكان للمرافق الدكتور سيد إسماعيل والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي واللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عددا من مشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها بمحافظة البحر الأحمر.

وخلال الجولة، تم بحث الملاحظات الخاصة بتسليم محطات الصرف الصحي لدخولها الخدمة.. حيث تم التأكيد خلال الزيارة على التنسيق الكامل بين الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر في كافة مشروعات الصرف الصحي لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة لتحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين بكافة المناطق.

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر - في بيان اليوم الثلاثاء- أن الجولة تضمنت تفقد الغابة الشجرية المقامة على مساحة 330 فدانا ويتم زراعتها على مياه الصرف الصحي المعالج لتحقيق الاستفادة الآمنة من مياه الصرف الصحي.

من جانب آخر، التقى المهندس ممدوح رسلان بمسئولي الشركة والعاملين، ووجه بالالتزام بمعايير الجودة في أعمال التشغيل والصيانة لتقديم أفضل الخدمات لأهالي البحر الأحمر.​