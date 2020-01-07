تعليق رحلات مصر للطيران لبغداد 48 ساعة بسبب الظروف الأمنية

كتب- محمد عبيد:

أعلن باسم عبد الكريم المستشار الإعلامى لوزارة الطيران المدني، تعليق رحلات شركة مصرللطيران المتجهة إلى بغداد لمدة 48 ساعة اعتباراً من الأربعاء وحتى الجمعة ١٠ يناير، نظراً للظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها مدينة بغداد العراقية، وحفاظاً على سلامة الركاب والطائرات ولحين استقرار الحالة الأمنية بالمدينة.

وأضاف عبد الكريم، حسب بيان: تتابع وزارة الطيران المدنى الموقف أولاً بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقييم الوضع، واتخاذ قرار استئناف الرحلات مرة أخري عند تحسن الأوضاع الأمنية هناك.

وطالب عبد الكريم الركاب بمراجعة شركة مصر للطيران وتعديل حجوزاتهم من خلال مركز الاتصالات التليفونية على رقم ١٧١٧ من أي موبايل أو زيارة أقرب مكتب للشركة.​