"التركيب ببلاش ويمكن شحنه بالموبايل".. تعرف على 11 ميزة لعداد الكهرباء الذكي

كتب- محمد صلاح:

أنهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المرحلة الثانية من تركيب العدادات الذكية، بواقع 25 ألف عداد من خلال شركات التوزيع السبع، ليصل إجمالي ما تم تركيبه حتى الآن 171 ألف عداد.

ويتم تنفيذ المشروع التجريبي لتركيب 250 ألف عداد ذكي في نطاق 6 شركات لتوزيع الكهرباء، كمرحلة أولى، حيث يتم التنفيذ بشركة توزيع كهرباء شركة شمال القاهرة بمنطقتي (العبور- مدينة نصر) بإجمالي عدد حوالي 53 ألف عداد، وبشركة جنوب القاهرة بمنطقتي (6 أكتوبر- الشيخ زايد) بإجمالي 50 ألف عداد، وشركة الإسكندريــة بمنطقتي (وسط الإسكندرية – برج العرب) بإجمالي 39 ألف عداد، وشركــة القناة بمنطقة (العاشر من رمضان) بإجمالي عدد 50 ألف عداد، وشـركـة جنـوب الدلتـا بمنطقة (طنطا) بإجمالي عدد 30 ألف عداد، وشركة مصر الوسطى بمنطقتي (المنيا- أسيوط) بإجمالي 28 ألف عداد.

وطبقًا لبيان صحفي من وزارة الكهرباء، فإن العداد الذكي يضم عدة مميزات، منها أنه يمكن للمستهلك الحصول على عدد من البيانات التي تظهر على شاشة العداد، باستخدام الزر الضاغط مثل (الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت، واستهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات في الساعة، وأقصى حمل بالإمبير والكيلو وات، واستهلاك الشهر السابق و12 شهرًا سابقًا، والاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت).

وفيما يلي يستعرض "مصراوي" مميزات العداد الذكي، بحسب بيان وزارة الكهرباء:

1- يحتوي على مكانين مخصصين لتركيب شريحتي خط محمول.

2- يتحمل قطاع الكهرباء التكلفة الكاملة لتركيب العداد، دون أن تحميل المواطن أي أعباء مالية خلال المشروع التجريبي لتركيب 250 ألف عداد.

3- يتيح للمشترك أو من ينوب عنه إمكانية شحن الكارت في أي وقت، من مراكز الشحن المخصصة، أو من خلال التليفون المحمول قبل الاستهلاك أو بعد الاستهلاك، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية استلاف رصيد.

4- يضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقي حتى نفاذه "حسب الاستهلاك".

5- يتمتع المستهلك بأسعار الشرائح نفسها.

6- يتم محاسبة المشترك طبقًا للاستهلاك الفعلي.

7- يتيح للمستهلك إمكانية ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر، وينذر صاحبه في حالة قرب نفاذ الرصيد.

8- يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات، التي تظهر على شاشة العداد باستخدام الزر الضاغط مثل (الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات في الساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق أو 12 شهرًا سابقًا، الاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار آخر حالة عبث وتلاعب في الوقت أو التاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت، وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد".

9- تحقيق السيولة المالية لشركات توزيع الكهرباء، والقضاء على خسائر تحصيل فواتير الكهرباء.

10- تلافي مشكلات القراءات الخاطئة مع المستهلكين.

11- يمكن للمستهلك التحكم في الأحمال داخل منزله من خلال الهاتف المحمول.