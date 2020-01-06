بينهم "مجهولان".. ننشر أسماء المتوفين والمصابين بحادث جامعة القاهرة المروع

كتب- أحمد جمعة:

حصل مصراوي على أسماء المتوفين والمصابين جراء حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم الاثنين بشارع جامعة القاهرة.

كانت سيارة نقل "لوري" تابعة لهيئة النقل العام، تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، اصطدمت بأخرى أجرة "ميكروباص"، قادمة من فيصل اتجاه جامعة القاهرة، مما تسبب في وقوع الحادث.

وبحسب مصادر طبية، أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

وقالت المصادر إن أسماء المصابين هم: أحمد عبدالرحمن حسن، صبري رمضان أحمد، فتحيه عبدالغني علي، أحمد محمد محمد، نبيل نصرالله خليل، واثنان إصاباتهما بسيطة، وتلقوا الإسعافات الأولية.

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين بالجيزة لتلقي العلاج اللازم، مؤكدة استقرار حالتهم الصحية حالياً.

وأوضحت المصادر أن المتوفين الثلاثة تم التعرف على أحدهم وهي آيات عادل سيد، وجارٍ التحقق من هوية الجثتين الأخريين.