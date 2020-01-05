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أمسية بنقابة الصحفيين اليوم لتأبين "سعيد اللاوندي"

02:01 ص الأحد 05 يناير 2020
أمسية بنقابة الصحفيين اليوم لتأبين "سعيد اللاوندي"

سعيد اللاوندي

كتب - محمد عبدالناصر:

تنظم لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، اليوم الأحد، أمسية تأبين الدكتور سعيد اللاوندي الكاتب والمفكر والخبير في الشئون الدولية مدير تحرير الأهرام الأسبق.

وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة، إن هذه الأمسية "ليست تأبينًا" وإنما "أمسية في حب الدكتور اللاوندي، ووفاء لقيمة العطاء".

وأضاف أن "اللاوندي"، في بيان: كان كاتبًا صحفيًا قديرًا، ومُفكرًا مرموقًا، وباحثًا متعمقًا في القضايا الدولية، بذل الكثير من الجهد في بلاط صاحبة الجلالة، وترك ذخيرة مهنية في صور متعددة، ما بين المقالات التي نشرها في مختلف الصحف العربية، والمؤلفات والأبحاث التي أثرت المكتبة العربية.

سعيد اللاوندي نقابة الصحفيين أمسية تأبين
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