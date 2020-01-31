"تأثير التغير المناخي ومخاطر تسونامي".. في ندوة بمعرض الكتاب

القاهرة- (أ ش أ):

سلط الدكتور جميل جمال عبدالمعاطي مدرس الأرصاد الجوية بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، الضوء على أثار التغير المناخي وتأثيره المحتمل على مصر والقارة الإفريقية.

وقال عبدالمعاطي، في ندوة بعنوان "الموارد الطبيعية وآفاق التنمية والتصنيع" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، إن التغير المناخي يختلف من مكان لآخر، لكن ما يحدث في دولة ما من ظواهر سواء طبيعية أو غيرها قد يؤثر بنسبة على الدول الأخرى.

وأضاف: "التغير المناخي في العالم أدى إلى تزايد موجات الجفاف في القارة الأفريقية بشكل عام، كما شهدنا في مصر موجات حارة متزايدة في الآونة الأخيرة، كما هناك ظاهرة تساقط الجليد الذي شهدته القاهرة في ديسمبر 2013"، موضحًا أن هذه الظواهر التي تحدث بشكل مفاجئ ماهي إلا تحذير مبكر للتأثير المحتمل لمثل هذه التغييرات، والتي قد تؤدي إلى خسائر بشرية واقتصادية.

وسلط الباحث بقسم الزلازل الدكتور عاصم سلامة، الضوء على تأثير مخاطر تسونامي على سواحل شمال أفريقيا، وقال إنه من الضروري نشر الوعي الثقافي بظاهرة الطوفان البحري والزلازل.

وأضاف أنه يجب أيضًا التعريف بكيفية التصرف الصحيح وقت حدوث الكارثة واستقبال رسائل تحذيرية سواء على الموبايل أو الراديو، بجانب استكمال ومتابعة دراسات لمعرفة وتوقع حجم الكارثة.