أحمد عكاشة: المرض النفسي كالسرطان.. ولا علاقة له بالأسياد والحسد

كتب- أسامة علي:​

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن المرض النفسي مثل كل الأمراض العضوية الأخرى كالسرطان والقلب والسكر.

وأضاف "عكاشة" خلال كلمته في ندوة "التنمر والصحة النفسية" المنعقدة على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن المرض النفسي يصيب العقل، وله علاج وليس له علاقة بالأسياد أو الحسد أو الشيخ اللي بيعالج بالعصا.

وأردف أستاذ الطب النفسي: "الأمراض بتاخد علاج على طول، إنما علاج النفسي يعالج بسرعة إذا إكتشافه مبكرًا".