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بالصور.. إقبال كبير على حفل توقيع "ع الحلوة والمرة" للكاتبة نهاد صبيح

05:25 م الجمعة 31 يناير 2020
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كتب - محمد عاطف:
تصوير محمود بكار:

نظمت، دار مبتدأ للنشر والتوزيع، اليوم الجمعة، حفل توقيع كتاب "ع الحلوة والمرة" للكاتبة نهاد صبيح، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

شهد الحفل، إقبالاً كبيراً من الشباب والقراء والجماهير التي حرصت على اقتناء نسخة من الكتاب يحمل توقيع الكاتبة.

ويدور الكتاب حول أحداث الحياة حلوها ومرها، بما تحمله من موجات فرح وحزن وشقاء وراحة، خالصًا إلى تأكيد أن المشكلات مهما طالت ستنتهي والحزن مهما طال سيعقبه فرح.

ويوجه الكتاب نصيحة مهمة، وهي أن نعيش حياتنا بسعادتها وشقائها، بحلوها ومرها، بحزنها وفرحها، فالحياة نفسها لن تدوم على حال واحد ولا لشخص واحد ولا على شخص واحد.

الكاتبة نهاد صبيح ع الحلوة والمرة معرض الكتاب

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