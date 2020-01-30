الهجرة تصدر العدد رقم 13 من "مصر معاك" وتطلق النسخة الإنجليزية للمجلة

كتب- أسامة علي:

أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بإطلاق العدد الثالث عشر من مجلتها الشهرية "مصر معاك"، في بداية العام الثاني لإصدارها بعد انطلاقها منذ يناير 2019، بتوجيهات السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد؛ لتصبح أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.

وفي بداية عام 2020، أطلقت وزارة الهجرة النسخة الإنجليزية من مجلة "مصر معاك"، لتوسيع قاعدة انتشارها بين أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، حتى تصل إلى من لا يجيدون القراءة باللغة العربية، وذلك في إطار حرص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على الوصول لكافة فئات وشرائح المصريين المقيمين خارج مصر وربطهم بوطنهم الأم.

وفي هذا العدد، أبرزت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في كلمة لها، أهم محاور انطلاق المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية: «مراكب النجاة»، في محطتها الثانية بمحافظة البحيرة والملتقى الثامن عشر من ملتقيات الشباب أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج.

كما تضم المجلة موضوعات بارزة؛ منها ملف خاص عن مبادرة "مراكب النجاة"، وافتتاح وحدة رعاية المستثمرين المصريين بالخارج، ولا يفوتكم أيضًا أن تكتشفوا "غرب سهيل" واحدة من أبرز المعالم السياحية في مصر، كما لم ننسَ حرفنا التراثية، فكان تحقيقنا المصور عن «الرسم على الزجاج».

وترحب الوزارة بتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر في صفحات المجلة حتى تكون صوتًا للجاليات المصرية المغتربة.