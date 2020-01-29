وزير التعليم العالي يوقع مذكرة تفاهم مع الجامعة الأكثر ابتكارا بالولايات المتحدة

كتبت- داليا شبل:

وقع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مايكل كرو رئيس جامعة ولاية أريزونا والدكتور دوجلاس بيكر رئيس ومؤسس مؤسسة سنتانا التعليمية، مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي وجامعة ولاية أريزونا ومؤسسة سنتانا؛ لإنشاء فرع للجامعة بجامعة الجلالة الأهلية والمزمع بدء الدراسة بها في سبتمبر المقبل.

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان، اليوم الأربعاء، أن التوقيع جاء في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت التعلم العالي: قدم عبدالغفار عرضا تفصيليا عن الوضع الحالي للتعليم العالي في مصر والتطلعات المستقبلية وخطة الوزارة في تدويل التعليم العالي، وإنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر، كما تم مناقشة أوجه التعاون والشراكة بين الوزارة والجامعة، في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

كما اجتمع وزير التعليم العالي مع عمداء الكليات المختلفة؛ بهدف الاطلاع على البرامج التعليمية الجديدة، التي تتفق مع خطة الوزارة لإعداد خريج مؤهل لسوق العمل، وذلك تماشيا مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

كما تفقد عبدالغفار المراكز البحثية بجامعة أريزونا، حيث تفقد معهد علوم الفضاء ومعهد التصميم الحيوي، نظرا لانهما من المراكز المتميزة في الجامعات الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة ولاية أريزونا جامعة بحثية، وصنفت على أنها الجامعة الأكثر ابتكارا للعام الخامس على التوالي، كما حصلت على المركز العاشر على مستوى العالم في عدد براءات الاختراع المسجلة باسمها في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018، ويعمل فيها حاليًا اثنان من الحائزين على جائزة نوبل.

جدير بالذكر أن جامعة ولاية أريزونا تعد واحدة من أكبر الجامعات الحكومية في الولايات المتحدة، حيث تضم أكثر من 80000 طالب، ولها خمسة أفرع بمدينة فينيكس، بالإضافة إلى أربعة مراكز تعليمية في ولاية أريزونا، وصنفت الجامعة على إنها الاختيار الأول للطلاب الدوليين على مستوى الولايات المتحدة للعام الرابع على التوالي، ووفقًا لمعهد التعليم الدولي فقد التحق أكثر من 13400 طالب من 136 دولة في جامعة ولاية أريزونا خلال الفترة من 2017-2018.