وزير التنمية المحلية: تركيب عدادات مسبقة الدفع في المساجد الأهلية والكنائس

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، التنسيق حاليا لتركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفع بجميع المساجد الأهلية والكنائس.



جاء ذلك خلال رده على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات الطرق، بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل المجلس.

وأضاف شعراوي، أن المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، تتحمل الوزارة تكاليف استهلاكها من الكهرباء، موضحا أن الخدمات المقدمة بأجر بالمساجد الأهلية، تتحمل قيمة استهلاكها للكهرباء، نظرا لأنها أنشطة ومشروعات تابعة لجمعيات أهلية.

وحول تأخر البت في طلبات تخصيص الأراضي والمباني للمنفعة العامة، أوضح أن المجالس المحلية الشعبية كانت المختصة بالبت في تلك الطلبات من قبل، ونظرا لغياب المجالس الشعبية حاليا، يتولى ذلك الأمر رئيس مجلس الوزراء بناء على العرض من المحافظات.

وقال الوزير إن هناك عدد كبير من الطلبات يأتي غير مستوفى للشروط، إلى جانب أن وزارة الدفاع تراجع إحداثيات الطلبات على الخرائط العسكرية.