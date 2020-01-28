أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

الأعلى للإعلام يصدر قرارا بشأن مصطفى بكري ورئيس "صدى البلد"

03:39 م الثلاثاء 28 يناير 2020
الأعلى للإعلام يصدر قرارا بشأن مصطفى بكري ورئيس "صدى البلد"

مصطفى بكري

كتب- مصطفى علي:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق في الشكوى المقدمة من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ضد ما أذاعه الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه حقائق وأسرار على قناة صدى البلد.

يستمع المجلس يوم الأحد القادم، بحسب بيان، إلى أقوال رئيس مجلس إدارة القناة وإلى مقدم البرنامج كما يستمع المجلس إلى أقوال مقدم الشكوى.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس قد عقدت اجتماعاً أمس ناقشت خلاله الشكوى المقدمة من السيد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ضد ما تم بثه على قناة صدى البلد وذلك في حلقة يوم الجمعة 24 يناير الحالي.

وقال البرنامج إنه سيتم بيع ترددات القناة الفضائية المصرية وسيتم تسريح العاملين بها.

وذكرت الشكوى أن ما تم بثه يعتبر شائعات ولا أساس لها من الصحة.​

مصطفى بكري المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الهيئة الوطنية للإعلام قناة صدى البلد برنامج حقائق وأسرار

الخبر التالى:

للعاملين المصريين بالأردن.. القوى العاملة تعلن مهلة أخيرة لتقنين الأوضاع
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصين تكشف طريقة انتقال الفيروس القاتل.. وتحذر: "الكل معرض للإصابة"