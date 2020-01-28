الأعلى للإعلام يصدر قرارا بشأن مصطفى بكري ورئيس "صدى البلد"

كتب- مصطفى علي:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق في الشكوى المقدمة من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ضد ما أذاعه الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه حقائق وأسرار على قناة صدى البلد.

يستمع المجلس يوم الأحد القادم، بحسب بيان، إلى أقوال رئيس مجلس إدارة القناة وإلى مقدم البرنامج كما يستمع المجلس إلى أقوال مقدم الشكوى.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس قد عقدت اجتماعاً أمس ناقشت خلاله الشكوى المقدمة من السيد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ضد ما تم بثه على قناة صدى البلد وذلك في حلقة يوم الجمعة 24 يناير الحالي.

وقال البرنامج إنه سيتم بيع ترددات القناة الفضائية المصرية وسيتم تسريح العاملين بها.

وذكرت الشكوى أن ما تم بثه يعتبر شائعات ولا أساس لها من الصحة.​