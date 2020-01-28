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الأعلى للإعلام يحقق في شكوى "الوطنية للإعلام" ضد صدى البلد

12:09 م الثلاثاء 28 يناير 2020
الأعلى للإعلام يحقق في شكوى "الوطنية للإعلام" ضد صدى البلد

مكرم محمد أحمد

كتب مصطفى علي

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا لها بعد قليل برئاسة جمال شوقي رئيس اللجنة، لمناقشة شكوى الهيئة الوطنية للإعلام ضد قناة صدى البلد، بسبب ما ذكره الكاتب الصحفي مصطفى بكري في برنامجه حقائق وأسرار بشأن تنازل الهيئة عن تردد الفضائية المصرية لصالح شركة لتطوير البرامج.

وقال جمال شوقي رئيس اللجنة، إن الاجتماع يناقش أيضا شكاوي ضد 6 صفحات علي الفيسبوك، وتشمل الاتهامات الموجهة لها، السب والقذف ونشر أخبار كاذبة ومخالفة قانون الملكية الفكرية.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جمال شوقي مصطفى بكري برنامج حقائق وأسرار قناة صدى البلد

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