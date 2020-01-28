حدث ليلًا| "كورونا" يضرب مجددًا.. وأول صور للأب منقذ ابنته من قطار الإسماعيلية

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي..

- جامعة القاهرة تكشف عقوبة مخالفة عضوات هيئة التدريس لقرار حظر النقاب

علَّق الإعلامي عمرو أديب، على حكم المحكمة الإدارية العليا بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة، قائلًا: "الكرة دلوقتي مش في ملعب الجامعات بس، ولكن في ملعب جامعة الأزهر".

- "صفقة القرن" هدية ترامب لنتنياهو.. "نيويورك تايمز" تُفند الخطة المزعومة للسلام

ترى صحيفة "نيويووك تايمز" أن زيارة بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى واشنطن، ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

- تفاصيل دقيقة الرعب في بطولة والد طفلة السكة الحديد (فيديو)

كشف مصدر في هيئة السكك الحديدية بالإسماعيلية تفاصيل مقطع الفيديو المتداول لأب قفز إلى قضبان السكة الحديد لينقذ ابنته أثناء مرور القطار.

- اتهامات وصلت للنائب العام.. تفاصيل خلاف مصطفى بكري و"الوطنية للإعلام"

وصلت الخلافات بين النائب والإعلامي مصطفى بكري من ناحية، والهيئة الوطنية للإعلام ونقابة الإعلاميين، من ناحية أخرى، إلى ساحات القضاء، عقب تقديم الطرفين بلاغات ضد بعضهما البعض.

- الإنتاج الحربي تُعلن مواعيد اختبارات المرشحين للمقابلة الشخصية لوظيفة "عامل"

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، عبر صفحتها الرسمية في "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء، أسماء المرشحين لإجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين لوظيفة "عامل"، وفقًا لإعلان الوظائف الذي تم نشره على الصفحة الرسمية للوزارة في نوفمبر 2019.

- "لو فاندام اللي تحت القطر مش هيقدر يتكلِّم".. أديب معلقًا على واقعة قطار الإسماعيلية

علَّق الإعلامي عمرو أديب على واقعة احتضان أب ابنته أسفل عجلات القطار في محطة الإسماعيلية؛ لإنقاذ حياتها، قائلًا: "قدَّر ولطف.. ادّيني عمر وارميني تحت القطر".

- "الصحة": اشتبهنا في إصابة حالتَين بفيروس "كورونا".. والنتيجة "إنفلونزا"

كشف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، عن الاشتباه في إصابة حالتَين بفيروس "كورونا" داخل مصر.

- ​أول مطار جاف و"درجة تالتة مكيفة".. 13 تصريحًا مهمًا لوزير النقل في البرلمان

شهدت أروقة مجلس النواب، اليوم الاثنين، تصريحات مهمة لوزير النقل، الفريق كامل الوزير، على هامش اجتماع مناقشات الجلسة العامة، التي شهدت إقرار تعديلات قانون الهيئة القومية للسكة الحديد.

- أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى الصين بسبب فيروس كورونا

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، تحذيرًا من السفر إلى جميع أنحاء الصين، وحثت الأمريكيين على "إعادة النظر" في أي خطط لزيارة الصين.

- وزير التعليم يوضح لـ"مصراوي" تفاصيل إلغاء تشعيب الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إلغاء التشعيب بالثانوية العامة، سيبدأ من العام الدراسي المقبل، لطلاب الصف الثالث الثانوي.

- ​تضم أب وأم وطفلين.. تفاصيل مشروع قانون حوافز الأسرة المصرية "المثالية"

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، على إحالة اقتراح بقانون، مقدم من البرلماني كمال عامر، بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية "المثالية".

- مصرع 3 أطفال في حريق شقة بالمقطم.. والمعاينة: ماس كهربائي بالمدفأة

مأساة جديدة سجلتها غرفة عمليات شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في شقة سكنية بمنطقة المقطم في محافظة القاهرة، نتج عنه مصرع 3 أطفال ونجاة شقيقيهم الرابع والأبوين، وجاء إثر حدوث ماس كهربائي بالمدفأة.

- "واشنطن بوست": ترامب سيقترح دولة "مشروطة" على الفلسطينيين

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تقترح خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن الشرق الأوسط، مسارًا للفلسطينيين لإقامة دولة "إذا قاموا بتلبية مجموعة من المتطلبات".

- سقوط طائرة تدريب عسكرية جزائرية ومقتل طاقمها

أفادت تقارير إخبارية بأن طائرة تدريب عسكرية تحطمت مساء أمس الاثنين، في منطقة قرعة تيمرقنين ببلدة عين الزيتون بولاية أم البواقي شرقي الجزائر.

- تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا

قال متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية في ميونيخ، مساء أمس الاثنين، إنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في ألمانيا.

- الصورة الأولى للأب منقذ ابنته من قطار الإسماعيلية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا للأب الشجاع الذي قفز إلى قضبان السكة الحديد في الإسماعيلية لينقذ ابنته أثناء مرور القطار.

- الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا "كورونا" إلى 106 وفيات

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا، إلى 106 وفيات.