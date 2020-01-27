​ياسر عبدالعزيز: الحلقة الواحدة من مسلسل "أرطغرل" تتكلف نصف مليون دولار

كتب- أسامة علي: ​

قال الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، إن بريطانيا تتصدر معظم مؤشرات القوى الناعمة في العالم حاليًا.

وأضاف عبدالعزيز، خلال ندوة تقرير الحالة المصرية 2019، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن هناك مفاهيم خاطئة عن القوى الناعمة، مثل كونها ملكية مستدامة، أو رصيد لا ينفد، موضحًا أنه على العكس، فالقوى الناعمة ملكية معرضة للنضوب، ويمكن أن يزيد رصيدها أو ينقص، كما أنها لا تقتصر على محافل الرقص والغناء والأفلام.

وشدد الخبير الإعلامي على أنه لا يمكن للقوى الناعمة أن تؤدي دور القوى الصلبة في الدفاع عن الوطن.

ولفت عبدالعزيز، إلى أن هناك 6 عناصر للقوى الناعمة، منها جودة المؤسسات السياسية، والتعليم، والاقتصاد، والدبلومياسة، والسياسة، والتواصل الرقمي، والثقافة.

وكشف الخبير الإعلامي، عن أن تركيا تعمل على تعزيز القوى الناعمة الخاصة بها، من خلال مسلسلات درامية أمثال "حريم السلطان" الذي تكلف إنتاجه 12 مليون دولار، ومسلسل "السلطان عبدالحميد الثاني"، ومسلسل "أرطغرل"، الذي تتكلف إنتاج الحلقة الواحدة منه نحو نصف مليون دولار.

وأوضح عبدالعزيز، أن الإنتاج الفني والدارمي المصري لم يعد مقنعًا، ويجب أن يكون هناك إدارة مركزية للقوى الناعمة، مضيفًا أن صناعة الرموز والنجوم في مصر غير مقنعة، ويجب إعادتها للمساهمة في بناء قوى ناعمة، إلى جانب ضرورة بناء حاضنات إبداع جديدة.