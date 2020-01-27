أستاذ علاقات دولية: دول العالم تتسابق على الاستثمار في أفريقيا

كتب- أسامة علي:

قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن الصورة الذهنية للمصريين عن أفريقيا غير صحيحة، مضيفة أن أفريقيا شهدت نقلة نوعية كبيرة في السنوات الأخيرة.

وأضافت الشيخ خلال كلمتها بندوة التنيمة والاستثمار، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن القارة الأفريقية أصبحت أسرع مناطق العالم نموًا، بمعدل 5% سنويًا، وتضم 6 دولًا من أكثر 15 دولة في الأكثر نموًا في العالم، وأولهم وإثيوبيا، ثم رواندا، وجيبوتي، وتنزانيا، إضافة إلى أنها تمتلك 30% من الثروات الاستخراج والمعادن، و60% من الرقعة الزراعية، موضحة أنها في غضون 20 عامًا سيكون أكثر من ربع سكان العالم أفارقة، ومعظمهم من الشباب.

وأكدت أستاذ العلاقات الدولية، أن أفريقيا تمتلك آفاقًا استثمارية كبيرة، وعلى رأسها مصر، لامتلاك بنية أساسية جاذبة للاستمثار، موضحًا أن هناك دولًا لها مجالات استثمارية في التعدين مثل الألماس واليورانيوم في نامبيا، وكذلك الطاقة المتجددة، والبنية الأساسية، والنقل والمواصلات، والصحة والتعليم، والتحول الرقمي، ومجالات التكنولوجيا والكهرباء والإلكترونيات.

ولفتت إلى أن هناك تسابق دولي على الاستمثار في أفريقيا، مثل الصين التي تستثمر في شتى المجالات، وتدخل بقوة كبيرة، والهند، وروسيا، بريطانيا، بعد انقطاع طويل، وأمريكا، وفرنسا، والذي زار رئيسها 16 دولة في 2017.​