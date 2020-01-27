نيابة عن الرئيس.. مدبولي يكرم زقزوق وواصل في مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الديني

كتب - محمود مصطفى:

كرم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عضوا هيئة كبار العلماء، الدكتور محمود حمدي زقزوق، المفكر الإسلامي، ووزير الأوقاف الأسبق، والدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية الأسبق؛ وذلك تقديرًا لجهودهما في تجديد الفكر الإسلامي، وتعزيز السِّلم، ونشر سماحة الإسلام، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء التكريم، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تجديد الفكر الديني، والذي يعقده الأزهر الشريف تحت رعاية الرئيس السيسي خلال الفترة من 27-28 يناير 2020، والتي شهدت تكريم عدد من علماء الأمَّة الإسلاميَّة البارزين ، تقديرًا لما قاموا به من جهود في التجديد ونشر الفكر الوسطي الإسلامي المستنير.

ويعقد الأزهر الشريف مؤتمر تجديد الفكر الديني، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي، ‎وتركز محاور المؤتمر على أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي.

​